Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport am 15. Dezember 2018

Mit Skeleton in Winterberg (Zusammenfassung), Skispringen der Damen (Prémanon) und Herren (Engelberg), Damen-Abfahrt in Val d'Isere, Biathlon in Hochfilzen (Verfolgung), Herren-Abfahrt in Gröden, Bob in Winterberg und Eisschnelllauf in Heerenveen.