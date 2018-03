Der Wintersport geht im ZDF in die Verlängerung: Am Montag und Dienstag sendet das ZDF von den Paralympics live und in Zusammenfassungen.



Am Dienstag überträgt das Zweite von 15.05 Uhr bis 19 Uhr zusätzlich zu den Paralympics von den Weltcups der Nordischen Kombinierer aus Trondheim und der Skispringer aus Lillehammer.