Jede Menge Livesport und Highlights erwartet den Wintersportfan am kommenden Wochenende im ZDF. Los geht's aber bereits am Mittwoch mit dem ersten Rennen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding, die Herren machen den Anfang, am Donnerstag folgt das Einzel der Frauen. Am Freitag kommen alle Alpin-Fans im ZDF-Livestream voll auf ihre Kosten, wenn die Herren in Wengen die Kombination ausfahren. Auf dem TV-Programm stehen am Freitag neben einem weiteren Biathlon-Rennen auch die Weltcups in der Nordischen Kombination und Skeleton.