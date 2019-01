Was, wann, wo: Wintersport im ZDF

Eine knappe Stunde später Biathlon in Oberhof. Die Damen sind als erstes dran mit der Verfolgung über 10 km. Ab ca. 14:30 Uhr fällt dann auch die Entscheidung im Teamsprint der Nordischen Kombination. Gegen 15 Uhr gehen die Biathlon-Herren an den Start. Verfolgung über 12,5 km.



Und um 16:30 Uhr sind wir pünktlich beim Skispringen der Herren. Die Vierschanzentournee ist gerade vorbei, da geht es auch schon im Weltcup weiter. In Val di Fiemme an diesem Wochenende. Außerdem: Eisschnelllauf-WM, Langlauf Weltcup in Dresden, Rodel-Weltcup mit den Doppelsitzern aus Sigulda in Lettland und den Bob-Weltcup der Damen am Königssee.