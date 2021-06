Mit dem Skisprung-Weltcup in Willingen, dem Triple der Nordischen Kombinierer, Viererbob, Riesenslalom der Herren in Garmisch, Super-G der Damen, Rodel-WM in Innsbruck-Igls und Eisschnelllauf.

29.01.2017 29.01.2017 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen