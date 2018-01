Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport kompakt vom 13. Januar

Die wichtigsten Wintersport-Nachrichten des Tages mit Rodeln in Oberhof, Ski Alpin mit der Lauberhorn-Abfahrt und Super-G der Frauen in Bad Kleinkirchheim, Bob in St. Moritz, Frauen-Skispringen in Sapporo.