Mit Vierschanzentournee in Bischofshofen, Viererbob der Herren, Nordischer Kombination, Slalom der Herren, Rodeln am Königssee und dem Finale in der Tour de Ski der Langläufer.

06.01.2019 06.01.2019 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen