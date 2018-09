Dahlmeier holt ersten Sieg - Schwerer Sturz beim Skispringen

Schreckmoment beim Skispringen in Hinterzarten Quelle: dpa

Von einem schlimmen Sturz wurde beim Skispringen der erste Frauen-Teamwettkampf der Weltcup-Geschichte überschattet. Mixed-Weltmeisterin Svenja Würth verlor in Hinterzarten bei der Landung die Kontrolle, krachte in den Schnee und anschließend auch in die Bande. Die 24-Jährige blieb lange liegen, war aber ansprechbar. "Svenja ist bei Bewusstsein und verspürt Schmerzen im Knie. Sie wurde in eine Klinik gefahren, dort wird der weitere Befund erstellt", sagte Bundestrainer Andreas Bauer im ZDF. Bauer kritisierte angesichts der schwierigen Verhältnisse mit viel Neuschnee auch die Jury: "Ich verstehe nicht ganz, warum man die Mädels so weit springen lässt. Da kann ich wenig Verständnis aufbringen."