Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport vom 5. Januar

Mit: Nordische Kombination in Otepää, Skeleton und Bob in Altenberg, Rodeln am Königssee, Tour de Ski in Val di Fiemme, Ski Alpin in Zagreb. Die Qualifikation zur Vierschanzentournee in Bischofshofen wurde witterungsbedingt abgesagt.