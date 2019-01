Sport | ZDF SPORTextra - Nordische Kombination in Val di Fiemme am 11. Januar

Die Nordische Kombination in Val di Fiemme vom 11. Januar mit dem Springen in der Zusammenfassung und dem Langlauf in voller Länge. Dazu ein Interview mit Trainer Ronny Ackermann. Reporter: Volker Grube, Moderation: Norbert Lehmann.