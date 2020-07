Vogt springt zu WM-Gold

Schon bei Olympia 2014 in Sotschi und der WM 2015 in Falun hatte die 1,52 m große und 45 kg leichte Überfliegerin Nerven gezeigt, Gold war dort ebenfalls an Vogt gegangen. Über ein glänzendes WM-Ergebnis durfte sich auch Svenja Würth als Sechste freuen. Die 23-Jährige aus Baiersbronn hätte mit besseren Landungen sogar eine Medaille erreichen können. "Svenja hat noch mehr Potenzial, sie bricht die Sprünge noch zu früh ab", sagte Bauer.