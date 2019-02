Am Samstag von 10.45 bis 19.00 Uhr stehen neben dem WM-Slalom der Alpin-Frauen, dem Einzelspringen in Willingen und dem Biathlon-Verfolgungsrennen der Damen zahlreiche weitere Weltcup-Wettbewerbe live und in Zusammenfassungen auf dem Programm. Darunter Bob und Skeleton in Lake Placid/USA, Skicross auf dem Feldberg/Schwarzwald, Langlauf im italienischen Cogne sowie Skispringen der Damen in Oberstdorf.