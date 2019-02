Deutscher Doppelerfolg in Soldier Hollow

"Es war auf jeden Fall einer der besten Sprünge, die ich je gemacht habe", sagte Geiger im ZDF nach seinem Husarenstück bei der WM-Generalprobe. Bundestrainer Werner Schuster lobte seinen Athleten: "Super, Karl war heute absolut klar im Kopf." Für Geiger war es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Am Montag hatte er seinen 26. Geburtstag gefeiert.



Vor 23.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena sprang Geiger als Drittletzter im zweiten Durchgang auf die überragende Tagesbestweite von 150,5 m, überflügelte die nach dem ersten Sprung vor ihm liegenden Stoch und Ryoyu Kobayashi und sendete vor der anstehenden WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) ein Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz. Mit 311,1 Punkten lag er am Ende vier Zähler vor Stoch, Kobayashi wurde Dritter (304,7).