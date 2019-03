Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport kompakt vom 16. März

Mit: Herren-Riesenslalom in Soldeu, Damen-Slalom in Soldeu, Damen- und Herren-Staffel bei der Biathlon-WM, Weltcupfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach, Damen-Skispringen, Snowboard-Cross und Team-Skifliegen in Vikersund.