Acht Medaillen sind das Ziel

Die deutschen Skilangläufer zeigten in diesem Winter erste kleine Anzeichen eines zarten Aufschwungs. Nachwuchstalent Janosch Brugger war beim Weltcup-Triple in Lillehammer an einem Tag der Schnellste. Und Sandra Ringwald verpasste als Zweite beim Sprint am vergangenen Weltcup-Wochenende im italienischen Cogne nur hauchdünn einen Weltcup-Sieg. Genau mit diesem Wettbewerb beginnt am Donnerstag die WM, dennoch wäre der erste WM-Medaillengewinn für die deutschen Langläufer seit acht Jahren eine Sensation. Genau wie in den Mannschaftswettbewerben Teamsprint und Staffel, wo das deutsche Team noch am ehesten um vordere Platzierungen mitkämpfen kann.