Highlights am Sonntag

Quelle: ZDF

Die Tour de Ski geht am Sonntag, 30. Dezember, 14:50 Uhr, in Toblach in die nächste Runde: Nach dem 15- km-Rennen der Männer sind die Frauen über 10 km am Start (ca. 16:05 Uhr).



Und wer gewinnt das Auftaktspringen der Vierschanzentournee? Das sportliche Highlight zum Abschluss des Jahres in Oberstdorf - live ab 16:15 Uhr in SPORTextra; Reporter ist Stefan Bier, Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer.