Wintersport live bei zdfsport.de und ZDFinfo

Beim Weltcup in Innichen feierte die DSV-Athletin Heidi Zacher ihren ersten Saisonsieg. Auch den zweiten Tag des Weltcups übertragen zdfsport.de und ZDFinfo am Freitag wieder ab 13:30 Uhr. Reporter ist Marc Windgassen.



Als krönenden Abschluss einer Wintersport-Woche zeigt zdfsport.de am Freitag (17:45 Uhr/20:45 Uhr) den Slalom-Klassiker der Herren in Madonna di Campiglio im Livestream. Reporter ist Michael Pfeffer.