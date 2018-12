Mir scheint, dass der DFB selbst genug Handlungsbedarf hat. Zumal wir selbst mit unseren eigenen Problemen ins Reine kommen können. Eduard Bezuglov, Chefarzt russische Mannschaft

Bezuglov: Wir sind mehrfach überprüft worden. Wobei wir nicht in Russland getestet worden sind, sondern in einem Lausanner Labor. Übrigens, auch die UEFA hat keine Fragen an uns in diesem Bezug. Die FIFA hat keine entsprechenden Fragen an uns. Wir stehen in einem ständigen Briefwechsel. Die Clubs wurden mehrfach überprüft. In diesem Jahr haben die Clubs seit September schon über 100 Proben abgegeben. Und sie alle wurden in England und nicht in Russland überprüft. Und sie alle haben sich als sauber erwiesen. Es gab da keine Probleme.