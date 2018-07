Löws Sehnsucht nach Sotschi

Wichtigster Ansprechpartner ist Büroleiter Georg Behlau, der den WM- Spielplan vermutlich schon in- und auswendig kennt. Nur ein Beispiel: Als Gruppenkopf B1 würde Deutschland am 15. Juni (21 Uhr) in Sotschi beginnen, dann in Moskau und Saransk weiterspielen – das wäre alles aus der Olympiastadt machbar. An Position C1 ginge es jedoch am 16. Juni (13 Uhr) in der Tartarenstadt Kasan los, im fernen Jekaterinburg und in Moskau weiter – da wäre ein Domizil im russischen Süden wenig vorteilhaft.