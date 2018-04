Sport | ZDF SPORTextra - Die dicken Brocken lauern in Topf 2

Bei der WM-Auslosung am Freitag (16 Uhr MESZ/ ab 16.15 Uhr live ZDF) in Moskau lauern vor allem in Topf 2 die schweren Gegner auf die DFB-Elf. zdfsport.de stellt die acht Mannschaften vor, die Löws Mannschaft vor größere Schwierigkeiten stellen könnten.