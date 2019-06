Die Millionärin der Matildas

Samantha May Kerr, die in Australien alle nur "Sam" nennen, ist in jedem Spielort dieser WM besonders präsent. Die reiselustige Gefolgschaft aus Down Under hat zumeist ihren Namen auf dem Rücken der gelben Trikots stehen. Hinter der australischen Torjägerin können sich alle vereinen, die für die Matildas auch im Achtelfinale gegen Norwegen in Nizza den Unterschied machen soll.