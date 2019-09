Hoffnungen ruhen auf den beiden Lisas

Den Anfang machen die drei deutschen Frauen am Dienstag über 32 Kilometer von Ripon nach Harrogate. Teile der Strecke haben sie bei Regen schon am Sonntag befahren. Vor allem die beiden „Lisas“ erkämpften in einer bärenstarken Schlussrunde den 2. Platz hinter den übermächtigen Weltmeistern aus den Niederlanden. Lisa Klein, amtierende Deutsche Zeitfahrmeisterin und EM-Zweite 2019, ist noch etwas stärker einzuschätzen als Lisa Brennauer, die immerhin 2014 schon Weltmeisterin im einsamen Kampf gegen die Uhr war. Die Favoritinnen kommen wie immer aus den Niederlanden. Die Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten ist wieder in Topform und wird kaum zu bezwingen sein.