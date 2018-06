WM-Finale im ZDF

Aus der Vorrunde überträgt das ZDF zwei Spiele der deutschen Nationalmannschaft: Am Sonntag, 17. Juni um 17 Uhr, das Spiel gegen Mexiko und am Mittwoch, 27. Juni um 16 Uhr, Südkorea - Deutschland. Die ARD zeigt am Samstag, 23. Juni (20 Uhr), Deutschland gegen Schweden.



Auch die Vorwahl zwischen den beiden Sendern in der K.o.-Phase ist geregelt. Die ARD hat den ersten Zugriff im Achtel- und Halbfinale, das ZDF hat die erste Wahl im Viertelfinale. Sollte Deutschland also die Runde der letzten Acht erreichen, wäre das ZDF mit einer Live-Übertragung dabei.