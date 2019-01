"Koreas Spieler körperlich deutlich unterlegen"

Die Vorrunde wird in vier Gruppen à sechs Mannschaften gespielt; die einzelnen Gruppen spielen in Berlin, München, Herning und in Kopenhagen.



Nach der Vorrunde werden nur die ersten drei Teams jeder Gruppe die Hauptrunde erreichen, die in zwei Sechsergruppen ausgetragen wird. Die Spiele der Hauptrunde ersetzen Achtel- und Viertelfinale! Die in der ersten Turnierphase erzielten Ergebnisse werden mitgenommen. Die ersten beiden Mannschaften der beiden Hauptrundengruppen erreichen das direkt das Halbfinale.