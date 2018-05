Keller: "Wenn's Lambertz nicht schafft, schafft's keiner"

Eine Medaille ist drin für Franziska Hentke. Quelle: ZDF

Keller: Ja, bei kleineren Wettkämpfen schwimmt sie befreit auf. Doch der Kopf war leider schon bei der WM in Kasan und bei Olympia in Rio ihr Problem. Wenn sie daran gearbeitet hat und mental in der Lage ist, ihr Leistungsvermögen abzurufen, dann traue ich ihr bei dieser WM eine Medaille zu. Physisch schätze ich sie stark ein.