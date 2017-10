Kann man in diesem Jahr mit einer Zeit unter acht Stunden spekulieren? Was braucht es dazu?



Raelert: Das hängt natürlich von äußeren Bedingungen wie dem Wind und der Hitze ab. Wenn wir milde Bedingungen haben und einen aggressiven Rennverlauf erleben, bei dem vom ersten Meter an nicht gepokert wird, dann könnte der Rekord in diesem Jahr fallen.



Ist Sebastian Kienle nach wie vor Frodenos größter Konkurrent?



Raelert: Kienle weiß, was er benötigt um sich im Grenzbereich durchzusetzen. Neben seinen herausragenden physischen Leistungen hat er sich nicht nur auf dem Rad, sondern auch im läuferischen Bereich stark verbessert. Sebastian verfügt über die alles entscheidende Willensstärke und Leidensbereitschaft, um sich gegen jeden Athleten durchsetzen zu können.