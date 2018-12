Spektakuläre Bilder versprechen auch die Abfahrtsklassiker von Kitzbühel und Gröden, der stimmungsvolle Biathlon-Weltcup in Oberhof, das Skisprung-Event im hessischen Willingen und die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel, bei der das ZDF das Auftaktspringen in Oberstdorf und das Finale in Bischofshofen überträgt.



Am Samstag, 29. Dezember, steht eines der außergewöhnlichsten Wintersport-Ereignisse auf dem Programm. Bei der 17. Auflage der Biathlon World Team Challenge (WTC) in der Arena auf Schalke werden sich Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa offiziell von der großen Biathlon-Bühne verabschieden.