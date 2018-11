Auch die Skispringer gastieren an diesem Wochenende in Ruka. Severin Freund will nach seinem verschobenen Comeback nun in Finnland wieder in den Wettkampfzirkus einsteigen. Reporter der Springen ist Stefan Bier, Moderator Norbert König hat ZDF-Experte Toni Innauer für die Analyse der Wettkämpfe an seiner Seite. Neben den Kombinierern und Skispringern gehen auch die Langläufer an diesem Wochenende in Ruka in die Loipe. Peter Leissl ist der Reporter.