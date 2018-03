Sport | ZDF SPORTextra - Paralympics mit Ski Alpin am 13. März komplett

Die Wettkämpfe und Entscheidungen am 4. Wettkampftag der Paralympics in Pyeongchang, u.a. mit Ski Alpin Super-Kombi in voller Länge, kommentiert von Michael Kreutz. Dazu Biathlon und Curling.