Das dritte Springen der Vierschanzentournee im Bergisel-Skistadion von Innsbruck können die Zuschauer dann am Freitag, 3. Januar, ab ca. 13.50 Uhr (Qualifikation), und am Samstag, 4. Januar, ab ca. 13.45 Uhr im ZDF und im zdfsport.de-Livestream verfolgen. An beiden Tagen berichtet SPORTextra außerdem von weiteren Weltcups: Am 3. Januar stehen von 13.03 bis 17 Uhr zudem Massenstarts von Frauen und Männern bei der Tour de Ski in Val di Fiemme und der Viererbob-Weltcup in Winterberg auf dem Programm. Am 4. Januar gibt's in SPORTextra" von 11.05 bis 19 Uhr u.a. eine Zusammenfassung des Eishockey-Spiels zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG, Skispringenn, Langlauf, Bob und Ski Alpin. Ein besonderer Leckerbissen neben dem Wintersport: die Live-Übertragung des Handball-Länderspiels am 4. Januar, 17.15 Uhr, zwischen Deutschland und Island - der Generalprobe für das DHB-Team für die EM ab 9. Januar.