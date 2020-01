Die Qualifikation zum 3. Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck in voller Länge, kommentiert von Stefan Bier. Dazu Tour de Ski in Val di Fiemme/Italien und Viererbob-Weltcup in Winterberg.

Beitragslänge: 79 min Datum: 03.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.01.2021, in Deutschland