Super G der Herren in Val d'Isere, Biathlon, Riesenslalom der Damen in Courchevel, Snowboard, Rodeln, Langlauf, Skiflug-WM in Planica, Bob live im Stream.

Im TV-Programm: ZDF, 13.12.2020, 10:15 - 18:25 Im TV-Programm: ZDF, 13.12.2020, 10:15 - 18:25 13.12.2020 13.12.2020 Video verfügbar ab 13.12.2020, 10:15 Video herunterladen