Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport am 4. Januar komplett

Mit Vierschanzentournee in Innsbruck in voller Länge, kommentiert von Stefan Bier. Dazu Biathlon in Oberhof, Tour de Ski in Oberstdorf und der zweite Durchgang des Herren-Slaloms in Zagreb live, kommentiert von Michael Pfeffer.