Ihre Meinung teilen viele, nur: Offensichtlich will keiner mehr wissen, wer zwei unterschiedliche Disziplinen am besten beherrscht und vereint. Die Kombination ist so aus der Mode gekommen, dass die besten Skirennläufer der Gegenwart bei der WM in Are sogar Gold verschenken: "Selbst eine Mikaela Shiffrin fährt ja nicht mit", hat Höfl-Riesch ernüchtert festgestellt. Sie wird den Wettbewerb der Frauen am Freitag (11.30 Uhr Abfahrt, 16.15 Uhr Slalom) und den der Männer am Montag (11.00 Abfahrt, 14.00 Uhr Slalom) für die ARD kommentieren.