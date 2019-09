Zverev: "Er war einfach besser"

Das Achtelfinale war bei den US Open Endstation für Alexander Zverev, der nun um den Einzug in die ATP Finals bangen muss. Mit seinem Team sei er mittlerweile "sehr zufrieden", sagt er im Interview mit Martin Wolff: "Ich muss an mir was finden."

