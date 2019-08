Angelique Kerber und Alexander Zverev sind schon mal mit mehr Selbstvertrauen nach New York gereist, sie hinkten zuletzt den Erwartungen hinterher. Seit dem frühen Aus in Wimbledon sind

Kerber und Zverev auf der Suche nach ihrer Form. Bei der Generalprobe in Cincinnati scheiterten beide an ihren Auftakthürden. Zudem sind beide in New York ohne hauptamtlichen Coach unterwegs: Kerber trennte sich nach der Wimbledon-Enttäuschung von Rainer Schüttler, auch Zverev und Ivan Lendl beendeten ihre Zusammenarbeit. Der Hamburger wird inzwischen von seinem Vater Alexander senior betreut.



Insgesamt stehen aus deutscher Sicht sechs Männer und sechs Frauen im Hauptfeld. Julia Görges gewann seit Wimbledon nur ein Spiel, in Cincinnati schied sie wie Kerber bereits in der ersten Runde aus. Jan-Lennard Struff sorgte hingegen beim Masters in Ohio mit seinem Sieg gegen den Weltranglistensiebten Stefanos Tsitsipas für Aufsehen, gegen Überflieger Daniil Medwedew war er anschließend ohne jede Chance.