Neureuther fit und olympiamotiviert

Schnee, das weiße Gold für Skifahrer, liegt reichlich auf dem Rettenbachferner - dem Gletscher, auf dem traditionell der Weltcupauftakt stattfindet. Und wie immer heißt es "Ladies First": Mit dem Damen-Riesenslalom geht es am Samstag in Sölden los. Am Sonntag folgen die Männer.