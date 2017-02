Außerhalb der USA erliegen immer mehr Fans dem Reiz des Footballs. Seit 2007 trägt die NFL Spiele in London aus, in diesem Jahr vier. Zudem geht die Liga im zweiten Jahr in Folge nach Mexiko City ins Aztekenstadion. In Deutschland träumen die Fans vom Gastspiel ihrer behelmten Helden, aber bis dahin dürfte noch Zeit vergehen. Zuerst sind wohl noch Amerikas Nachbarn im Norden dran: „Wir haben eine tolle Fanbasis in Kanada. Das ist ein toller Markt und es wäre für uns viel einfacher als ein Spiel in Deutschland“, sagte Mark Waller diese Woche in Houston. Als einer der NFL-Vizepräsidenten ist er für die Internationalisierung zuständig.