Die Breitenreiter-Zürich-Erfolgsgeschichte

Der frühere Bundesliga-Trainer André Breitenreiter hat mit dem FC Zürich die Schweizer Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Traditionsklub siegte am am Sonntag am fünftletzten Spieltag bei Verfolger FC Basel 2:0 (2:0) und ist bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Für Zürich war es der erste Meistertitel seit 2009 und der insgesamt 13. Erfolg der Club-Geschichte.



Für Breitenreiter, der den SC Paderborn und Hannover 96 in die Bundesliga geführt und auch den FC Schalke 04 trainiert hatte, war es der größte Erfolg seiner Trainerkarriere. Der 48-Jährige ist seit Saisonbeginn in Zürich tätig.