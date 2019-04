Sport | SPORTreportage - Auf der Suche nach der Anti-Gewalt-Formel

Fan-Krawalle bestimmen an vielen Fußball-Wochenenden die Schlagzeilen. Nimmt die Gewalt abseits des Spielfeldes aktuell wieder zu? Was können Verbände und Vereine tun, um der Gewalt entgegenzuwirken? Und was tun sie schon?