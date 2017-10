Teutonen-Treffen in Texas

Mein erstes Spiel war eine Katastrophe. Dirk Nowitzki

Der gebürtige Leverkusener war wenige Tage zuvor gerade 36 Jahre alt geworden - aber immer noch der beste deutsche Basketballer. Das Duell Schrempf gegen Nowitzki wurde von vielen als der erste Schritt des deutschen Generationenwechsels in der NBA angesehen. Die Liga hatte extra ein "meet and greet" organisiert. Die beiden Deutschen trafen sich vor dem Match, lächelten in diverse Kameras und Foto-Apparate. Nowitzki erinnert sich an "viele deutsche Medien." An diesem Abend war Oldie Schrempf noch der Bessere. Er gewann mit Seattle 92:86, traf drei seiner zehn Versuche aus dem Feld, erzielte insgesamt neun Punkte. Nowitzki hingegen warf sechs Fahrkarten und war lediglich mit zwei Freiwürfen erfolgreich.