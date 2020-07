Hockey gibt es in den verschiedenen Varianten: Eishockey, Feldhockey, Hallenhockey. Powerchair Hockey ist eine Sportart speziell für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen: Hier fahren die Spieler/innen in Elektro-Sportrollstühlen. Jessica Trommer ist Torhüterin bei den Black Knights Dreieich und spielt in der deutschen Nationalmannschaft.