Blinder Bowler, blinder Batsman – großer Sport

Bei der Weltmeisterschaft im Frühjahr in Indien hat Riyasat mit der Nationalmannschaft am ganz großen Erfolg geschnuppert. Im Finale allerdings unterlag Pakistan dem Gastgeber, der auch im Blindencricket als ganz großer Rivale gilt. Trotzdem: zum besten Spieler des Turniers wurde auch hier Riyasat gekürt. Das Endspiel fand vor der Rekordkulisse von 25.000 Zuschauern statt. Im kommenden Jahr steht schon die nächste WM an - diesmal in Pakistan. Der Titel beim Turnier in der Heimat wäre für Riyasat und sein Team natürlich der ganz große Wurf. Und so voll seine Sammlung auch sein mag: für diesen Pokal wäre sicher noch Platz.