Sport | SPORTreportage - Deutsche Erfolgsgeschichte im Bob geht weiter

Obwohl sie einige Rückschläge in der vergangenen Zeit hinnehmen mussten, sind die deutschen Bob-Fahrer in Top Form. In 18 Weltcuprennen feierten sie in der laufenden Saison 17 Siege. Worin liegt ihr Erfolgsgeheimnis?