Becker, Gallionsfigur ohne Macht?

Boris Beckers erste Dienstreise als neuer Chef des deutschen Herrentennis beginnt mit einer beruhigenden Nachricht. Da es in Portugal keine Visum-Pflicht gibt, erreichte Becker Lissabon am Mittwoch ohne Komplikationen. Zuletzt hatte sich Beckers Anreise zu den US Open in New York aus eben diesem Grund um mehrere Tage verzögert, weil er sich nicht rechtzeitig um ein Visum gekümmert hatte. Aber mit Details hat sich Becker noch nie beschäftigt.