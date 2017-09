Leipzigs neue Transfer-Strategie

Kevin Kampl kam für rund 20 Millionen Euro aus Leverkusen Quelle: imago

Auch Forsberg und sein Berater forcieren einen Wechsel. "Wenn sie ihn verkaufen, sehe ich auch keine Schwierigkeiten, dass sie mich verkaufen würden", antwortete der Linksaußen im Gespräch mit schwedischen Medien auf Keitas Transfer. Auch Timo Werner, Marcel Sabitzer oder Zugang Augustin müssten sich mit einem Wechsel beschäftigen, falls RBL in der Saison 2018/19 nicht erneut in der Champions League dabei wäre.



Das vorhandene Geld kann und will Investor Red Bull dabei nur bedingt einsetzen, um Spieler zu halten und neue zu kaufen; wegen der selbst auferlegten Gehaltsobergrenze (derzeit 4,5 Millionen Euro) und der Vorgaben des Financial Fair Plays. Bei Klubs wie Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach sind solche Umbrüche an der Tagesordnung. Für RB Leipzig wäre es der erste nicht selbst forcierte in der Klubgeschichte.