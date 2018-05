Phänomen E-Sport

Angesichts dieser enormen Summen ist es kein Wunder, dass inzwischen auch Profisportvereine ihr Herz für den E-Sport entdeckt haben. Die Liste der Klubs, die sich engagieren, ist so lang wie illuster: Neben europäischen Fußball-Größen wie Manchester City, Ajax Amsterdam, Paris St. Germain oder AS Rom stehen NBA-Teams wie die Philadelphia 76ers oder die Miami Heat. In Deutschland engagieren sich seit neuestem der VfB Stuttgart und RB Leipzig, etwas länger dabei sind der VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04, der mit seiner League-of-Legends-Truppe gerade den Wiederaufstieg in die höchste europäische Liga geschafft hat, die "League of Legends Championship Series".