Seine ersten Worte richtete der Rekordsieger an Cilic: "Manchmal ist es grausam, aber du hast gekämpft und bist ein Held", sagte Federer, der sein eigenes Wirken als "magisch" bezeichnete. In der "ewigen" Bestenliste in Wimbledon zog er an Pete Sampras (USA) und dem legendären Briten William Renshaw vorbei. "Aber besser, als die Trophäe in den Händen zu halten, ist, gesund zu sein."



Bei der Krönungsmesse des Rasenkönigs hatte sich die royale Prominenz die Ehre gegeben: Prinz William und seine Gattin Kate, Schirmherrin des Turniers, waren vor Beginn ihrer Deutschlandreise an die Church Road gekommen, wie auch weitere Mitglieder der königlichen Familie. Fürst Albert von Monaco fieberte mit Federer, dessen Ehefrau Mirka hatte sich dem Anlass entsprechend in ein weißes Kleid geworfen.