Einzel-Weltmeister Frenzel und Rießle siegten nach je einem Sprung von der Schanze in Innsbruck und 2 x 7,5 Kilometern in der Loipe den Teamsprint vor Norwegen und Österreich. Für Frenzel war es das siebte WM-Gold und die 14. Medaille bei einer WM. Der 30-Jährige ist damit der erfolgreichste Kombinierer der WM-Geschichte. Rießle ist zum dritten Mal in seiner Laufbahn Weltmeister.