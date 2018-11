Deutschlands Rugby-Team - ein starker Außenseiter

1987 in Australien/Neuseeland: Neuseeland (29:9 gegen Frankreich)

1991 in England: Australien (12:6 gegen England)

1995 in Südafrika: Südafrika (15:12 nach Verlängerung gegen Neuseeland)

1999 in Wales: Australien (35:12 gegen Frankreich)

2003 in Australien: England (20:17 nach Verlängerung gegen Australien)

2007 in Frankreich: Südafrika (15:6 gegen England)

2011 in Neuseeland: Neuseeland (8:7 gegen Frankreich)

2015 in England: Neuseeland (34:17 gegen Australien)

